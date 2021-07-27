Россияне Бацарашкина и Черноусов вышли в финал ОИ в стрельбе из пневматического пистолета

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов пробились в финал Олимпиады в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.
Таким образом, российские спортсмены гарантировали делегации спортсменов ОКР как минимум серебряные медали в указанной дисциплине.
В финале россияне будут бороться за первое место со спортсменами из Китая Цзян Жаньсинь и Пан Вэем. Соревнование продолжится в 05:37 по московскому времени.
Ранее Максим Храмцов завоевал первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо. Он стал чемпионом в весовой категории до 80 килограммов.
До этого российская саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль в индивидуальном турнире по фехтованию на Олимпийских играх в Токио, одолев в финале другую россиянку – Софью Великую. Решающий поединок завершился со счетом 15:11.
Кроме того, российские гимнасты впервые с 1996 года завоевали золото в командном турнире на Олимпийских играх. Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин принесли сборной ОКР третье золото на Играх в Токио.
Российские олимпийцы завоевали четыре золотых медали
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