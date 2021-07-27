Российские баскетболисты вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

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Российские баскетболисты вышли в полуфинал олимпийского турнира в формате 3х3 в Токио.

В четвертьфинале делегация спортсменов ОКР обыграла нидерландцев. Встреча завершилась со счетом 21:19.

У победителей 9 очков набрал Александр Зуев, по 5 – на счету Ильи Карпенкова и Кирилла Писклова, 2 очка – на счету Станислава Шарова.

В полуфинале российские спортсмены встретятся с сербами. Встреча пройдет 28 июля.

Ранее стало известно, что тхэквондист Владислав Ларин вышел в финал Олимпиады в Токио. В полуфинальном поединке он уверенно одолел китайца Сунь Хуни со счетом 30:3.

Также сообщалось, что российские спортсмены Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд. В матче за третье место они одержали победу над участниками из Южной Кореи Квон Ын Чи и Нам Тхэ Ен со счетом 17:9.