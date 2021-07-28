Саблист Решетников объявил о приостановке спортивной карьеры

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Четырехкратный чемпион мира в фехтовании на саблях Вениамин Решетников объявил о приостановке профессиональной карьеры после неудачного выступления на Олимпиаде в Токио, отметив, что не знает, вернется ли в спорт. Об этом сообщает РИА Новости.
В среду, 28 июля, Решетников вместе с другими российскими саблистами заняли седьмое место в командном первенстве на Олимпиаде. В турнире за 5–8 место россияне уступили команде Египта со счетом 41:45.
"Мне исполнилось 35 лет, для фехтования это не самый молодой возраст. Говорить какие-то конкретные вещи я сейчас не хочу, мне жутко обидно уходить на такой грустной ноте. Но, думаю, сделаю перерыв. До ближайших стартов сейчас далеко, возьму время и решу окончательно, что мне делать. Конкретно сейчас загадывать ничего не хочу", – сказал спортсмен.
Ранее о решении приостановить спортивную карьеру после выступления на Олимпиаде в Токио объявила двукратная чемпионка мира в фехтовании на шпагах Виолетта Колобова.
В индивидуальных соревнованиях Колобова уступила польской спортсменке Александре Ярецкой в 1/16 финала. В командном первенстве россиянки потерпели поражение в четвертьфинале от сборной Италии.
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