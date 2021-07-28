Россиянка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль ОИ в дзюдо

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин



Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде, принеся делегации спортсменов ОКР 20-ю медаль на Играх в Токио.

Таймазова в схватке за бронзу в весовой категории до 70 килограммов одолела спортсменку из Хорватии Барбару Матич.

В настоящее время в активе делегации спортсменов ОКР 7 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых наград. Таким образом, команда расположилась на четвертом месте в медальном зачете. Лидер рейтинга – сборная Китая. В их копилке 11 золотых, 5 серебряных, 8 бронзовых наград. На втором месте – Япония, на третьем – команда США.

Ранее сообщалось, что российские гимнастки победили в командном многоборье. Спортсменки набрали в сумме за четыре вида программы 169,528 балла. Последний раз россиянки одерживали победу в командном многоборье на Олимпиаде в 1992 году в составе Объединенной команды бывших республик СССР.

Серебро завоевали американки, набрав 166,096 балла. Третье место заняла сборная Великобритании – 164,096 балла.

