Российский дзюдоист Нияз Ильясов взял бронзу на Олимпиаде в Токио

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Россиянин Нияз Ильясов завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 100 килограммов на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен победил в бою участника из Грузии Варлама Липартелиани. Это 26-я медаль команды ОКР на Играх в Токио.

Предыдущую медаль россиянам на Олимпиаде принес пловец Климент Колесников. В заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем он также взял бронзу.

Первым финишировал представитель США Калеб Дрессел с результатом 47,02 секунды, установив новый рекорд Олимпиады. На втором месте оказался австралиец Кайл Чалмерс, проиграв 0,06 секунды. Колесников финишировал третьим, уступив победителю 0,42 секунды.

