Российские рапиристки вышли в финал командного турнира на Олимпиаде в Токио

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российские рапиристки вышли в финал командных соревнований на Олимпийских играх в Токио, гарантировав сборной ОКР как минимум серебряную медаль.

В полуфинале Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова одержали верх над командой США со счетом 45:42.

В финале россиянкам предстоит встретиться со спортсменками из Франции, победившим итальянок со счетом 45:43.

Ранее саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль в индивидуальном турнире по фехтованию на Олимпийских играх в Токио, одолев в финале другую россиянку – Софью Великую. Решающий поединок завершился со счетом 15:11.

Олимпийские игры в Токио официально стартовали 23 июля. В церемонии открытия приняли участие шесть тысяч спортсменов.