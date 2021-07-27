Рылов завоевал первую за 25 лет золотую медаль на Олимпиаде в плавании

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российский пловец Евгений Рылов завоевал первую за 25 лет золотую медаль на Олимпийских играх. Спортсмен победил в плавании на дистанции 100 метров на спине.

Рылов преодолел дистанцию за 51,98 секунды. Таким образом, россиянин установил рекорд Европы.

В свою очередь, серебряную медаль получил еще один представитель делегации спортсменов ОКР Климент Колесников. Он проплыл дистанцию за 52,00 секунды.

Бронзовая медаль досталась американцу Райану Мерфи (52,19).

Ранее Максим Храмцов завоевал первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо. Он стал чемпионом в весовой категории до 80 килограммов.

До этого российская саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль в индивидуальном турнире по фехтованию на Олимпийских играх в Токио, одолев в финале другую россиянку – Софью Великую. Решающий поединок завершился со счетом 15:11.

Кроме того, российские гимнасты впервые с 1996 года завоевали золото в командном турнире на Олимпийских играх. Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин принесли сборной ОКР третье золото на Играх в Токио.

Позднее спортсменов поздравил Владимир Путин. Он пожелал победителям добиться новых достижений в спорте, а также здоровья и удачи.