Пловчиха Кирпичникова вышла в финал на 800-метровке вольным стилем на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Егор Алеев

На Олимпийских играх в Токио россиянка Анастасия Кирпичникова вышла в финал в плавании на дистанции 800 метров вольным стилем.

Спортсменка показала пятый результат. Пловчиха вышла в финал со временем 8 минут 18,77 секунды.

Американка Кэти Ледеки стала лучшей в данном соревновании с результатом 8 минут 15,67 секунды. Еще одна россиянка Анна Егорова не стартовала.

Ранее сообщалось, что россиянин Нияз Ильясов завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 100 килограммов на летних Олимпийских играх в Токио.