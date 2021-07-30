Российская лучница Перова намерена взять передышку в карьере после ОИ

Фото: AP/TASS/Alessandra Tarantino
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в стрельбе из лука россиянка Ксения Перова намерена взять передышку в карьере после Олимпиады в Токио. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.
Перова объяснила свое решение возрастными причинами. При этом она подчеркнула, что речь не идет о полном завершении карьеры.
"Я не заявляю, что заканчиваю карьеру. Но чуть-чуть беру передышку, чтобы подумать, что делать дальше", – сказала спортсменка.
Перова отметила, что после соревнований ощущает дикую усталость. Она изъявила желание поскорее добраться домой к своим родным и близким.
"С 3 марта меня нет дома, три месяца почти. А дома ждут дочка, муж, мама, папа, братья, все родные", – рассказала спортсменка.
Перова является серебряным призером Олимпийских игр 2016 и 2020 годов в командных соревнованиях. В пятницу, 30 июля, 32-летняя спортсменка уступила Дипике Кумари из Индии в 1/8 финала Олимпиады в Токио.
Помимо прочего, Перова имеет звание двукратной чемпионки мира.
Накануне российский пловец Антон Чупков заявил о скором завершении спортивной карьеры. После заплыва на Олимпиаде в Токио спортсмен заявил, что это было одно из его последних выступлений на международных соревнованиях.
До этого двукратная чемпионка мира в фехтовании на шпагах, призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Виолетта Колобова объявила о решении приостановить спортивную карьеру после выступления на Олимпийском турнире в Токио.
Спортсменка отметила, что чувствует недостаток соревновательной практики.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: