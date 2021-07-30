Российская лучница Перова намерена взять передышку в карьере после ОИ

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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в стрельбе из лука россиянка Ксения Перова намерена взять передышку в карьере после Олимпиады в Токио. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

Перова объяснила свое решение возрастными причинами. При этом она подчеркнула, что речь не идет о полном завершении карьеры.

"Я не заявляю, что заканчиваю карьеру. Но чуть-чуть беру передышку, чтобы подумать, что делать дальше", – сказала спортсменка.

Перова отметила, что после соревнований ощущает дикую усталость. Она изъявила желание поскорее добраться домой к своим родным и близким.

"С 3 марта меня нет дома, три месяца почти. А дома ждут дочка, муж, мама, папа, братья, все родные", – рассказала спортсменка.

Перова является серебряным призером Олимпийских игр 2016 и 2020 годов в командных соревнованиях. В пятницу, 30 июля, 32-летняя спортсменка уступила Дипике Кумари из Индии в 1/8 финала Олимпиады в Токио.

Помимо прочего, Перова имеет звание двукратной чемпионки мира.

Накануне российский пловец Антон Чупков заявил о скором завершении спортивной карьеры. После заплыва на Олимпиаде в Токио спортсмен заявил, что это было одно из его последних выступлений на международных соревнованиях.

До этого двукратная чемпионка мира в фехтовании на шпагах, призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Виолетта Колобова объявила о решении приостановить спортивную карьеру после выступления на Олимпийском турнире в Токио.

Спортсменка отметила, что чувствует недостаток соревновательной практики.