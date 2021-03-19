Призер двух Олимпиад тхэквондист Денисенко завершил спортивную карьеру

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Бронзовый призер Олимпиады 2012 года и серебряный призер Игр 2016 года по тхэквондо Алексей Денисенко завершил карьеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера сборной РФ Вадима Иванова.
По его словам, спортсмен будет помогать в подготовке олимпийцев к Играм в Токио, однако сам выступать больше не будет. Кроме того, опыт Денисенко как спарринг-партнера важен для сборной страны.
Помимо медалей Олимпиады, призер выиграл серебро чемпионата мира 2015 года и бронзу мирового первенства 2019 года, а также был бронзовым призером чемпионата Европы 2014 года.
Ранее футболист, экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов заявил, что рассматривает вариант с завершением спортивной карьеры. Накануне спортсмен отпраздновал 34-летие и пообщался с поклонниками в Instagram. Он признался, что чувствует неопределенность в жизни.
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