Призер двух Олимпиад тхэквондист Денисенко завершил спортивную карьеру

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Бронзовый призер Олимпиады 2012 года и серебряный призер Игр 2016 года по тхэквондо Алексей Денисенко завершил карьеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера сборной РФ Вадима Иванова.

По его словам, спортсмен будет помогать в подготовке олимпийцев к Играм в Токио, однако сам выступать больше не будет. Кроме того, опыт Денисенко как спарринг-партнера важен для сборной страны.

Помимо медалей Олимпиады, призер выиграл серебро чемпионата мира 2015 года и бронзу мирового первенства 2019 года, а также был бронзовым призером чемпионата Европы 2014 года.

Ранее футболист, экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов заявил, что рассматривает вариант с завершением спортивной карьеры. Накануне спортсмен отпраздновал 34-летие и пообщался с поклонниками в Instagram. Он признался, что чувствует неопределенность в жизни.