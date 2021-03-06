В РУСАДА назвали причину дисквалификации фигуристки Сотсковой

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российскую фигуристку Марию Сотскову дисквалифицировали за употребление запрещенного вещества и фальсификацию документов. Об этом сообщило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), передает ТАСС.

По данным организации, спортсменку признали виновной в употреблении фуросемида. Кроме того, сообщалось, что Сотскова попыталась подделать справку для объяснения, почему не сдала одну из допинг-проб.

Изначально РУСАДА сообщило о дисквалификации Сотсковой в сентябре 2020 года. Решение дисциплинарного антидопингового комитета было принято еще раньше, в августе 2020 года.

Позже, в марте 2021 года, соответствующую меру к спортсменке применил и исполком Федерации фигурного катания на коньках России. Задержка между решением и приведением его в действие объяснялась тем, что текст вердикта был готов только в феврале 2021 года.

Еще до решения о дисквалификации Мария Сотскова объявила о завершении карьеры фигуристки.

