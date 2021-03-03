Российская фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована на 10 лет

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Российскую фигуристку Марию Сотскову дисквалифицировали на 10 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Вердикт вынесли на основании решения Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА в соответствии с федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

Уточняется, что дисквалификация спортсменки продлится до 5 апреля 2030 года.

В июле прошлого года российская фигуристка-одиночница Мария Сотскова объявила о завершении спортивной карьеры. По словам фигуристки, ее уверенность подорвал неудачный сезон после Олимпиады 2018 года, а также проблемы со здоровьем, проявившиеся на фоне тяжелых переживаний.

Спортсменка заявила, что изначально была настроена преодолевать трудности, но определенные обстоятельства разрушили ее веру, что ознаменовало конец карьеры.

На Олимпийских играх Мария Сотскова заняла восьмое место. За карьеру она становилась серебряным призером финала серии Гран-при в сезоне-2017/18, а также занимала второе и третье места на чемпионате России.