Фигуристка Сотскова завершила карьеру

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Российская фигуристка-одиночница Мария Сотскова объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом девушка написала в своем аккаунте в Instagram.

"Мой путь был тернист, но очень интересен и красочен. У меня были лучшие наставники, каждый по-своему уникален и любим", – заявила Сотскова.

По словам фигуристки, ее уверенность подорвал неудачный сезон после Олимпиады 2018 года, а также проблемы со здоровьем, проявившиеся на фоне тяжелых переживаний.

Спортсменка заявила, что изначально была настроена преодолевать трудности, но определенные обстоятельства "разрушили ее веру", что ознаменовало конец карьеры.

На Олимпийских играх Мария Сотскова заняла восьмое место. За карьеру она становилась серебряным призером финала серии Гран-при в сезоне-2017/2018, а также занимала второе и третье места на чемпионате России.

Ранее стало известно о беременности другой экс-фигуристки сборной России, Юлии Липницкой. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире завершила карьеру в 2017 году, после чего попробовала себя на тренерском и комментаторском поприще.

