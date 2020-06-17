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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Юлия Липницкая рассказала о своей беременности.

По ее словам, отцом ребенка является ее молодой человек Владислав Тарасенко, который также в прошлом был фигуристом.

"Мы с Владом вместе много лет, – приводит слова Липницкой "Матч ТВ". – Благодарим всех за поздравления и добрые слова".

Ранее сообщалось, что Липницкая и Тарасенко встречаются более года. Пара проводит сборы и мастер-классы для детей по всему миру.

22-летняя фигуристка также побеждала на чемпионате Европы и выигрывала серебро чемпионата мира. Липницкая завершила карьеру в 2017 году.