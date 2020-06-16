Спортивный агент сообщил о беременности Липницкой

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Спортивный агент Андрей Митьков сообщил о беременности 22-летней российской фигуристки Юлии Липницкой.

"Отцом ребенка является ее бойфренд, бывший фигурист Владислав Тарасенко", – написал Митьков на своем канале в "Яндекс.Дзене".

Липницкая и Тарасенко встречаются более года. Пара проводит сборы и мастер-классы для детей по всему миру.

Липницкая – олимпийская чемпионка в командном турнире, серебряная призерка ЧМ-2014 в Сайтаме и победительница чемпионата Европы 2014 года в Будапеште. В 2017 году Липницкая завершила спортивную карьеру.