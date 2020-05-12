Щербакова опровергла сообщения о своем уходе от Тутберидзе

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Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова заявила, что ее страница в социальной сети "ВКонтакте" была взломана злоумышленниками, передают "Дни.ру".

Спортсменка подчеркнула, что опубликованная на ее странице информация об уходе от тренера Этери Тутберидзе не соответствует действительности. Она добавила, что вся актуальная и правдивая информация публикуется в ее официальной группе "ВКонтакте".

"Сейчас страница удалена. Новую я создавать не буду. Всю информацию можно будет найти в моей группе, ссылка есть у меня в профиле в Instagram", – отметила Щербакова.

Щербакова тренируется в группе Тутберидзе с 2013 года. На ее счету, кроме серебряной награды чемпионата Европы, имеются победы на чемпионатах России в двух последних сезонах. Также в сезоне-2019/20 она выиграла этапы Гран-при в Китае и США, а в финале турнира заняла второе место.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Александра Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Сама тренер, комментируя случившееся, предположила, что ее воспитаннице были предложены более заманчивые условия работы.

Фигуристка, в свою очередь, попросила отнестись к ее решению с пониманием и без негатива. Трусова указала, что покидает группу "по личным причинам".

