Щербакова опровергла сообщения о своем уходе от Тутберидзе

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова заявила, что ее страница в социальной сети "ВКонтакте" была взломана злоумышленниками, передают "Дни.ру".
Спортсменка подчеркнула, что опубликованная на ее странице информация об уходе от тренера Этери Тутберидзе не соответствует действительности. Она добавила, что вся актуальная и правдивая информация публикуется в ее официальной группе "ВКонтакте".
"Сейчас страница удалена. Новую я создавать не буду. Всю информацию можно будет найти в моей группе, ссылка есть у меня в профиле в Instagram", – отметила Щербакова.
Щербакова тренируется в группе Тутберидзе с 2013 года. На ее счету, кроме серебряной награды чемпионата Европы, имеются победы на чемпионатах России в двух последних сезонах. Также в сезоне-2019/20 она выиграла этапы Гран-при в Китае и США, а в финале турнира заняла второе место.
Ранее стало известно, что российская фигуристка Александра Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Сама тренер, комментируя случившееся, предположила, что ее воспитаннице были предложены более заманчивые условия работы.
Фигуристка, в свою очередь, попросила отнестись к ее решению с пониманием и без негатива. Трусова указала, что покидает группу "по личным причинам".
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