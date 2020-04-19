Фигуристка Щербакова рассказала о своем питании на карантине

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Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась своим питанием на самоизоляции из-за коронавируса. Она рассказала на своей странице в Instagram, что сейчас вынуждена ограничивать себя в еде из-за недостатка тренировок.

"На карантине из-за того, что тренировки не такие интенсивные, приходится чуть больше ограничивать себя в еде. Я не ем вечером и ночью. Стараюсь сильно не набирать в весе, чтобы потом не приходилось скидывать", – рассказала спортсменка.

Ранее российский спортсмен, капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился, как проводит время в условиях самоизоляции. Он признался, что наибольшее количество времени проводит со своим сыном.

Хоккеист рассказал, что иногда выбирается на свежий воздух. При этом их прогулки с сыном проходят рядом с домом в режиме самоизоляции. Спортсмен выразил уверенность, что при соблюдении всех предписанных правил человечество способно победить любой вирус.

За последние сутки в России зафиксировано 6 060 новых случаев коронавируса. COVID-19 зарегистрировали в 78 регионах, и большинство новых заболевших в Москве – 3570.

За сутки зафиксировано 48 летальных исходов. За все время умер 361 человек. Полностью за сутки выздоровели 234 человека. В целом из больниц выписали 3291 человека.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.]