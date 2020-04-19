В РПЛ сообщили вероятные сроки возобновления чемпионата

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Российская премьер-лига намерена возобновить проведение чемпионата России по футболу. Среди возможных сроков называют июнь или июль.

"Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей", – сообщается на сайте РПЛ.

Также организаторы отметили, что дата, до которой был приостановлен сезон, является не окончательной. В частности, ранее объявленная приостановка до 31 мая может быть пересмотрена в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Пандемия коронавируса нанесла немалый ущерб всей спортивной индустрии. Ранее из-за нее было отменено проведение турнира серии Большого шлема Уимблдон. Соревнования должны были пройти в Великобритании с 29 июня по 12 июля.

Также сообщалось о переносе Олимпийских игр. Из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации открытие Олимпиады запланировали на 23 июля следующего года.

Кроме того, громкими событиями стали перенос чемпионата Европы по футболу и отмена чемпионата мира по хоккею.