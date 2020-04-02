Фигуристка Медведева объяснила, почему покинула Канаду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российская фигуристка Евгения Медведва рассказала, почему решила покинуть Канаду. Двукратная чемпионка мира заявила, что у нее окончился двухнедельный карантин после возвращения из США, передает портал "Дни.ру".

По словам спортсменки, в стране закрыты все ледовые площадки и спортзалы, в связи с чем ей негде тренироваться. А регулярные занятия для нее крайне важны, поскольку в июне она участвует в японском шоу Prism on Ice.

Медведева добавила, что между Канадой и Японией могут закрыть границу на неопределенное время, а потому она решила заранее уехать из страны.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию. Известно, что она выступала в сломанных коньках, позднее пыталась тренироваться в новых, однако не смогла и покинула занятия.