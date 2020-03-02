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Спорт

08:45

Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

спорт

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова завершила карьеру, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что состояние здоровья не позволяет ей заниматься профессиональным спортом. В то же время Сотникова сказала, что скучает по соревнованиям.

"Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой", – сказала Сотникова.

Она добавила, что не планирует расставаться с фигурным катанием окончательно.

"Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья. Хочется, чтобы я осталась в памяти болельщиков как победитель. Моя фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт", – отметила Сотникова.

Ранее обладательница золотой медали Олимпийских игр в Сочи была госпитализирована. Ее прооперировали, однако причина, по которой Сотникова попала в больницу, не уточнялась.

В 2014 году она стала первой фигуристкой в истории советского и российского спорта, кому покорился высший пьедестал почета Олимпиады.

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