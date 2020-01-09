Москва онлайн: ледовое шоу с Евгением Плющенко, Аделиной Сотниковой и другими звездами

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" в "Ледовом театре" на площади Революции состоится шоу "Короли и Королевы льда". Перед гостями выступят Евгений Плющенко, Аделина Сотникова, Сергей Воронов и другие звезды. Музыкальное сопровождение – всемирно известные хиты и фрагменты композиций из ледовых шоу самих фигуристов.

Смотрите трансляцию 11 января в 17:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.