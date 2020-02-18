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Общество

18 февраля, 16:51

Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована в Москве

происшествия общество

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова доставлена в Городскую клиническую больницу № 67 имени Ворохобова. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 23-летняя спортсменка находится в отделении первой нейрохирургии. Диагноз фигуристки не уточнятся.

Ранее издание Sport24 опубликовало кадры из клиники, на которых фигурирует похожая на Аделину Сотникову девушка в шейном воротнике.

Аделина Сотникова завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Сочи – 2014, став первой в истории советского и российского спорта олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.

Фигуристка также получила титул чемпионки мира среди юниоров в 2011 году, а затем дважды выигрывала серебро на чемпионатах Европы (2013, 2014).

В апреле 2017 года Евгений Плющенко объявил о начале сотрудничества с Аделиной Сотниковой. До этого она тренировалась под руководством Елены Буяновой.

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