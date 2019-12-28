Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию. Медведева отсутствует в стартовом протоколе на произвольную программу чемпионата, который представлен на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Как сообщает ТАСС, после короткой программы фигуристка занимала пятое место, набрав 71,08 балла. Она выступала в сломанных в четверг на тренировке коньках.

Медведева попыталась тренироваться в новых коньках, но все же решила вернуться к сломанным. Фигуристка исполнила лишь один элемент из заявленной программы и досрочно покинула занятие.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 26 по 29 декабря. По итогам турнира определится состав национальной сборной на чемпионат Европы.

В этом году соревнования проходят без действующей олимпийской чемпионки Алины Загитовой. После неудачного выступления в финале Гран-при она объявила о приостановке карьеры.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева исполнит главную роль в новом ледовом спектакле Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз", премьера которого состоится в дни новогодних праздников на "ЦСКА Арене" на "Автозаводской".

Это первый российский ледовый спектакль, в котором принимает участие двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Медведева. Она выйдет на лед в роли Дороти сразу после чемпионата России в Красноярске и примет участие в спектакле с 30 декабря по 7 января.

Евгения Медведева получила две серебряные медали на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане – в командных соревнованиях и одиночном катании. Кроме того, она стала двукратной чемпионкой мира и Европы, фигуристка дважды побеждала в финальных этапах Гран-при.