Евгения Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Ильи Авербуха

Фото: предоставлено организаторами

Премьера нового ледового спектакля Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз" состоится в дни новогодних праздников на "ЦСКА Арене" на "Автозаводской".

Это первый российский ледовый спектакль, в котором принимает участие двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева. Она выйдет на лед в роли Дороти сразу после чемпионата России в Красноярске и примет участие в спектакле с 30 декабря по 7 января. График специально выстроен так, чтобы действующая спортсменка могла участвовать во всех главных турнирах по фигурному катанию.

С 27 по 29 декабря пройдут дополнительные (предпремьерные) показы. В эти дни роль Дороти исполнит участница телевизионного проекта "Ледниковый период. Дети" Алиса Двоеглазова.

Несмотря на то что для Жени это дебют в ледовом спектакле, выступать ей будет очень комфортно, ведь рядом с ней на лед выйдут знаменитые российские фигуристы, которые уже давно работают в театральном жанре и давно завоевали сердца поклонников.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров и чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин предстанут в новых для себя образах. Оксана сыграет добрую волшебницу Амилинду, покровительницу волшебной страны фарфоровых болванчиков, а Роман примерит на себя женскую роль – он перевоплотится в злую и могущественную Брунгильду, одержимую жаждой вселенской власти и ненавистью к человечеству. Несмотря на то что Роман Костомаров уже выходил на лед в женских партиях в "Ледниковых периодах" с Аленой Бабенко и Чулпан Хаматовой, большую женскую роль в ледовых шоу Авербуха играть ему еще не приходилось. Гримерам и костюмерам пришлось изрядно повозиться, чтобы из брутального Романа получилась демоническая Брунгильда.

"Этот образ мне очень интересен, хватит быть солдатом и героем, хочется побыть и антигероем, ярким и отрицательным персонажем, – рассказал Костомаров. – Конечно, это требует актерского мастерства, но до Нового года еще много времени, чтобы вжиться в эту роль. Илья Авербух очень опытный постановщик, его отличает режиссерское и творческое чутье. У нас есть свой зритель, который всегда придет на шоу Авербуха, Илья заработал эту репутацию за много лет. Я уверен, что получится классный спектакль".

"О сказке "Волшебник страны Оз" я думал уже давно. Мне нравится, что сюжет позволяет путешествовать по разным мирам, – отметил сам Авербух. – Когда оказалось возможным наше сотрудничество с Женей Медведевой, то пазл сложился, сразу стало понятно, что она станет прекрасной Дороти, которая идет по своей дороге так же, как Женя идет по своей спортивной судьбе. Для поклонников фигурного катания всех возрастов шоу станет прекрасным подарком. Мы приглашаем провести новогодние праздники с уникальной спортсменкой, которая сыграла выдающуюся роль в популяризации женского одиночного фигурного катания в России".

Сценографию и костюмы для спектакля создадут лучшие театральные художники России Вадим Воля и Ольга Тумакова, лауреаты премии "Золотая маска", создатели известных спектаклей "Все о Золушке" в Московском театре мюзикла, "Синяя птица" в Театре Наций. Как обещают организаторы, "Волшебник страны Оз" станет сказкой, о которой будет говорить вся Москва!