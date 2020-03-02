Президент Федерации спортивных журналистов назвал решение Сотниковой ожидаемым

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов в эфире радио Sputnik заявил, что решение Аделины Сотниковой завершить карьеру было ожидаемым.
По его словам, продолжить спортивный путь спортсменке не позволили травмы. "Аделина, к огромному сожалению, получала серьезнейшие травмы на протяжении всей карьеры. Мне кажется, она сделала все, что могла. То, что было на Олимпиаде 2014, – это наиболее высокая и счастливая вершина в ее спортивной судьбе. Она первой среди наших спортсменок выиграла олимпийское золото – честь ей и хвала", ‒ заявил Долгополов.
Он подчеркнул, что у Сотниковой, скорее всего, исчерпаны силы и возможности, чтобы вернуться на лед в качестве спортсменки, которая может бороться за призовые места. Также он выразил уверенность, что ее ждет интересная карьера.
"23 года – хороший возраст, чтобы продолжить выступление в спортивных шоу, которых сейчас множество и в которых Аделина, конечно, востребована. Хочется пожелать ей удачи", – добавил президент Федерации.
Он заметил, что все будут помнить, кто был первой российской олимпийской чемпионкой в фигурном катании на коньках. "Аделина – это наша гордость, наша мечта, то, что у нас сбылось. Пусть сбудется новое и у Аделины", ‒ пожелал Долгополов.
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова завершила карьеру. Она отметила, что состояние здоровья не позволяет ей заниматься профессиональным спортом. В то же время Сотникова сказала, что скучает по соревнованиям. Она добавила, что не планирует расставаться с фигурным катанием окончательно.
Ранее обладательница золотой медали Олимпийских игр в Сочи была госпитализирована. Ее прооперировали, однако причина, по которой Сотникова попала в больницу, не уточнялась.
В 2014 году она стала первой фигуристкой в истории советского и российского спорта, кому покорился высший пьедестал почета Олимпиады.
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