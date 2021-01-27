Двух российских теннисисток пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

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За участие в договорных матчах пожизненную дисквалификацию получили российские теннисистки София Дмитриева и Алия Мердеева, сообщает "Газета.ру".

Спортсменкам также запретили посещать теннисные соревнования.

Результаты расследования показали причастность Дмитриевой к шести эпизодам договорных встреч, а Мердеевой – к двум.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза пожизненно отстранил арбитра Максима Матюнина от любой связанной с футболом деятельности. Таким образом его наказали за организацию договорного матча.