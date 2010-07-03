Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российский футбольный союз (РФС) создал департамент по борьбе с договорными матчами. Об этом говорится на сайте организации.

Департамент будет заниматься вопросом профилактики и предупреждения договорных матчей и попыток влияния на результат игры. Кроме того, новое подразделение будет фиксировать работу букмекерских компаний и контролировать деятельность субъектов футбольного рынка. Департамент возглавит советник президента РФС Олег Железнов.

Ранее сообщалось, что следовали расследуют уголовное дело по статье "Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса". Речь идет о матче между "Чайкой" из Песчанокопского и новороссийским "Черноморцем".

В конце июня Российский футбольный союз опубликовал список 33 лучших футболистов России сезона−2018/19. Среди вратарей лучшими по итогам сезона были признаны: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит").

В категории правых центральных защитников РФС особо отметил Бранислава Ивановича ("Зенит"), Андрея Семенова ("Ахмат") и Максима Беляева ("Арсенал"). Были отмечены также левые и правые защитники, а также правые нападающие и центральные полузащитники.

Исполком РФС ежегодно составляет и утверждает список лучших игроков по итогам сезона. Этот перечень представляет собой три символических состава футболистов, распределенных по игровым позициям.

