Черчесов назвал цель сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал главную профессиональную цель для команды.
"Сейчас мы нацелены на попадание на чемпионат Европы. Мы просыпаемся с одной целью – как подготовить команду, чтобы обыграть шотландцев", – цитирует ТАСС тренера.
Матч седьмого тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года состоится 10 октября. Российские футболисты сыграют против национальной команды Шотландии. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Лужники" в 21:45 по московскому времени.
Сейчас Россия находится на второй строчке турнирной таблицы своей группы I с 15 очками в активе. Лидер – Бельгия (18 очков). Далее следуют Казахстан и Кипр. Шотландия располагается на пятом месте. Замыкает таблицу Сан-Марино. Для попадания в Евро-2020 россиянам нужно набрать еще пять очков в четырех оставшихся матчах.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.
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