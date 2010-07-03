РФС назвал лучших футболистов сезона-2018/19

Российский футбольный союз опубликовал список 33 лучших футболистов России сезона−2018/19. Об этом сообщается на сайте РФС.
Среди вратарей лучшими по итогам сезона были признаны: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"). Славу лучших правых защитников снискали Марио Фернандес (ЦСКА), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Сергей Петров ("Краснодар").
В категории правых центральных защитников РФС особо отметил Бранислава Ивановича ("Зенит"), Андрея Семенова ("Ахмат") и Максима Беляева ("Арсенал"). Среди левых центральных защитников в почетный рейтинг Российского футбольного союза попали Георгий Джикия ("Спартак"), Ярослав Ракицкий ("Зенит") и Урош Спаич ("Краснодар").
РФС также высоко оценил спортивные достижения левых защитников Юрия Жиркова ("Зенит"), Федора Кудряшова ("Рубин"), Кристиана Рамиреса ("Краснодар"), опорных полузащитников Юрия Газинского ("Краснодар"), Николы Влашича (ЦСКА), Магомеда Оздоева ("Зенит"), правых полузащитников Вандерсона ("Краснодар"), Алексея Миранчука ("Локомотив") и Алексея Ионова ("Ростов"). Наряду с ними, в сезоне−2018/19 отличились центральные полузащитники Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Роман Зобнин ("Спартак"), Вильмар Барриос ("Зенит"), левые полузащитники Виктор Классон ("Краснодар"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Резиуан Мирзов ("Арсенал").
Звания лучших также удостоились правые нападающие Федор Чалов (ЦСКА), Сердар Азмун ("Зенит"), Лука Джорджевич ("Арсенал), левые нападающие Артем Дзюба ("Зенит"), Джефферсон Фарфан ("Локомотив"), Зе Луиш ("Спартак").
Исполком РФС ежегодно составляет и утверждает список лучших игроков по итогам сезона. Этот перечень представляет собой три символических состава футболистов, распределенных по игровым позициям.
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