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16:42

Карамбе назвал имя лучшего опорного полузащитника в мире

спорт

16:42

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Экс-футболист сборной Франции Кристиан Карамбе назвал Н’Голо Канте из "Челси" лучшим игроком на позиции, на которой выступал сам.

"В настоящее время лучшим опорным полузащитником мира я считаю Н’Голо Канте", – заявил он RT.

Спортсмен отметил, что раньше "разрушители" не могли так хорошо контролировать мяч. "Сейчас дети даже не смотрят на него, легко бегут вперед. А нам было необходимо время", – пояснил он.

Карамбе добавил, что многое изменило телевидение, поскольку каждый шаг фиксируется на видео. Благодаря этому стало меньше травм и столкновений, а раньше это было частью игры, отметил он.

Бывший футболист подчеркнул, что победа сборной Франции на чемпионате мира 2018 года стала исполнением мечты всей страны.

В 2020 году состоится чемпионат Европы. Он пройдет на 12 стадионах 12 городов в 12 странах. Одним из городов–хозяев турнира станет Санкт-Петербург, где запланированы три матча группового этапа и четвертьфинал. Владимир Путин подписал закон о въезде в Россию зрителей чемпионата без оформления виз.

Для болельщиков будет доступно 2,5 миллиона билетов. Попасть на матчи в Петербурге можно будет как минимум за 50 евро.

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