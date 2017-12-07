Санкт-Петербург примет матчи группы B на ЧЕ-2020 по футболу

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Матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, который было решено проводить в 12 крупных городах Европы, состоятся и на стадионе в Санкт-Петербурге.

Северная столица разделит с Копенгагеном поединки команд, представляющих группу В, говорится на сайте УЕФА.

Полностью список городов, которые будут принимать игры турнира, выглядит следующим образом:

Группа А: Рим (Олимпийский стадион) и Баку (Олимпийский стадион)

Группа B: Санкт-Петербург (стадион "Санкт-Петербург") и Копенгаген ("Паркен")

Группа С: Амстердам ("Йохан Кройф Арена") и Бухарест (Национальный стадион)

Группа D: Лондон ("Уэмбли") и Глазго ("Хэмпден Парк")

Группа E: Бильбао ("Сан-Мамес") и Дублин ("Авива")

Группы F: Мюнхен ("Альянц Арена") и Будапешт ("Ференц Пушкаш")

Матч открытия турнира состоится в Риме.

Сборная, представляющая одну из стран-организаторов турнира, проведет на своей территории как минимум два матча группового этапа, если пробьется в финальную часть чемпионата.

Решение провести турнир в разных городах связано с празднованием 60-летия первого розыгрыша турнира.