Кержаков стал послом чемпионата Европы-2020

Нападающий Александр Кержаков стал послом чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает сайт УЕФА.
Первенство пройдет с 12 июня по 12 июля будущего года. Матчи примут 12 городов разных стран, включая Санкт-Петербург. На стадионе на Крестовском острове пройдут три игры группового этапа Евро-2020 и один из четвертьфиналов.
В число городов, принимающих турнир, также вошли Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест и Баку.
Кроме Кержакова, послами стали Андрей Аршавин, чехи Карел Поборский и Владимир Шмицер, датчане Брайан Лаудруп и Петер Шмейхель, англичане Стив Макманаман, Майкл Оуэн и Алан Ширер и другие.
Отмечается, что Кержаков – лучший бомбардир в истории сборной России. За национальную команду он провел 91 матч, забив 30 мячей. На клубном уровне он является трехкратным чемпионом России в составе санкт-петербургского "Зенита".
Ранее Госдума поддержала правительственный законопроект о проведении в России матчей чемпионата UEFA 2020. Предлагается установить для участников UEFA Евро 2020 въезд на территорию России на основании многократных обыкновенных гуманитарных виз. Для других иностранных граждан и лиц без гражданства депутаты предложили установить въезд на основании многократных обыкновенных деловых виз или многократных обыкновенных рабочих виз.
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