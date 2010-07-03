Послом чемпионата Европы-2020 стал Аршавин

Экс-капитана сборной России по футболу, бронзового призера Евро-2008 Андрея Аршавина выбрали послом чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает сайт УЕФА.
Первенство пройдет с 12 июня по 12 июля будущего года. Матчи примут 12 городов разных стран, включая Санкт-Петербург. На стадионе на Крестовском острове пройдут три игры группового этапа Евро-2020 и один из четвертьфиналов.
Кроме Аршавина, послами стали чехи Карел Поборский и Владимир Шмицер, датчане Брайан Лаудруп и Петер Шмейхель, англичане Стив Макманаман, Майкл Оуэн и Алан Ширер, испанцы Хаби Алонсо, Гаиска Мендьета и Карлес Пуйоль, а также французы Марсель Десайи, Юрий Джоркаефф, Тьери Анри, Кристиан Карамбе, Робер Пирес и Давид Трезеге и представители других государств.
Борьбу за попадание на Евро-2020 россияне начнут вечером 21 марта на стадионе имени Короля Бодуэна. Команде, состав которой озвучили на прошлой неделе, предстоит сыграть со сборной Бельгии. А 24 числа сборная РФ сыграет со спортсменами из Казахстана.
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