Черчесов озвучил состав сборной России на матчи отбора Евро-2020

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав национальной команды на два отборочных матча чемпионата Европы-2020. В список вошли 26 футболистов, передает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Российская команда 21 марта на стадионе имени Короля Бодуэна сыграет со сборной Бельгии. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени. 24 марта на стадионе "Астана Арена" российские футболисты сыграют с командой Казахстана. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.
Помимо Казахстана и Бельгии, российская команда в отборе Евро-2020 сыграет со сборными Шотландии, Кипра и Сан-Марино.
Состав сборной России на матчи с Бельгией и Казахстаном:
Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит") и Антон Шунин ("Динамо").
Защитники: Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – "Спартак"), Вячеслав Караваев ("Витесс"), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все – ЦСКА).
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Роман Зобнин ("Спартак"), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – "Локомотив"), Алексей Ионов ("Ростов"), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба – "Зенит"), Денис Черышев ("Валенсия").
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