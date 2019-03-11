Чем закончилось дерби между "Динамо" и "Спартаком"

В воскресенье в Химках прошло столичное дерби: "Динамо" принимало "Спартак". "Бело-голубые" с минимальным счетом уступили "красно-белым". Спортивный обозреватель портала Москва 24 – о том, какой флер окружал этот поединок и к чему это в итоге привело.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Самое главное в игре между "Динамо" и "Спартаком" произошло еще задолго до ее начала. И это было практически никак не связано ни с качеством футбола обеих команд, ни даже с отдельными игроками. Просто в марте 2019 года именно этот поединок должен был стать матчем открытия для "ВТБ Арены". Во всяком случае, так в очередной раз утверждало руководство "бело-голубых".

Стадион "Динамо" ждали так долго, что, казалось бы, даже "Крестовский" в Петербурге построили быстрее, чем арену на Ленинградском проспекте. Ее обещали сдать еще до домашнего чемпионата мира в 2018 году. В качестве точной даты открытия указывалось 22 октября 2017 года. Руководство "Динамо" таким образом хотело приурочить церемонию к очередной годовщине со дня рождения Льва Яшина.

Но сначала не получилось сдать арену к указанной дате, затем открытие стадиона не состоялось в апреле 2018 года (к 95-летию общества "Динамо"), потом арена не была готова и к мундиалю, а после ЧМ сроки и вовсе перестали всплывать где бы то ни было. В какой-то момент показалось, что проект заморожен, потому что вокруг арены образовался медийный вакуум.

Но к концу 2018 года этот вакуум был прорван, и стали известны более-менее конкретные даты ввода в эксплуатацию всего стадиона. В декабре 2018 года здесь прошли первые ледовые шоу. А уже в январе на "ВТБ Арену" заехало хоккейное "Динамо". Пора было после зимнего перерыва перебираться туда и футбольным "бело-голубым". И идеальным матчем открытия для этого переезда логично виделось московское дерби. Однако здесь вновь случилось что-то запредельно курьезное.

Представители Российской премьер-лиги заявили, что на газоне "ВТБ Арены" играть нельзя. Дескать, трава на стадионе не взошла, покрытие травмоопасно и его необходимо менять, а матч – переносить. Учитывая, что сказали об этом за неделю до игры со "Спартаком", запасной вариант был, по сути, лишь один – "Арена Химки", где "Динамо" проводило свои домашние матчи последние годы.

Так дерби, которое должно было стать одним из самых важных и ярких событий сезона, превратилось в рядовую игру двух столичных команд где-то в Подмосковье. На матч пришли порядка 14 тысяч человек (хотя могло было быть в два раза больше), из которых значительная часть составляла фан-базу "Спартака" (хотя могло было быть "Динамо").

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Что касается самого футбола, то судьбу матча решил всего лишь один забитый мяч. На 15-й минуте Самба Соу сфолил рядом со своей штрафной на Романе Зобнине и получил желтую карточку. Игроки "красно-белых" не стали бить сходу, а организовали небольшую распасовку, после чего по воротам нанес удар капитан "Спартака" Георгий Джикия. Мяч по дуге обогнул "стенку" динамовцев и залетел в угол так, что Антон Шунин не смог спасти свою команду.

"Спартак" мог забить больше, особенно в первом тайме. Уже на шестой минуте Софьян Ханни имел убойный момент, когда, убежав вперед после контратаки "красно-белых", алжирец пробил совсем рядом со штангой. А на 24-й минуте Ханни организовал еще одну опасную ситуацию, выдав в касание пас на Зе Луиша. Кабовердиец мог удваивать счет после выхода один на один, но не сумел переиграть голкипера "Динамо".

Однако во втором тайме стали давить уже "бело-голубые". Самый опасный момент у ворот "Спартака" возник на 71-й минуте. "Красно-белые" провалились в обороне, после чего неудачно на выходе сыграл голкипер гостей Александр Селихов. В результате ворота остались пустыми, чем попытался воспользоваться Евгений Луценко. Нападающий "Динамо" "парашютиком" забросил мяч в сторону ворот, однако Георгий Джикия успел выбить снаряд головой.

Таким образом, "Спартак" сохранил за собой четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Однако "Локомотив" в воскресной встрече обыграл "Анжи", тем самым сравнявшись по очкам с "красно-белыми". Что касается "Динамо", то оно все ближе к зоне вылета в ФНЛ. Особенно, если учитывать, что у прямых конкурентов "бело-голубых" – "Урала", "Оренбурга" и "Крыльев Советов" – есть игра в запасе (у оренбуржцев даже две). Однако у "Динамо" есть мотивация бороться за прописку в Премьер-лиге. Ведь возможно, что в следующем сезоне футбольное поле "ВТБ Арены" все-таки будет открыто.

Тимур Фехретдинов