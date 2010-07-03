Матч "Динамо" – "Спартак" остался без площадки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) отказала московскому "Динамо" в проведении матча 19-го тура со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке. Об этом сообщается на сайте лиги.
"Газон футбольного поля "Динамо" находится в неудовлетворительном состоянии, травмоопасен. Предпосылки для проведения очередного матча 10 марта 2019 отсутствуют. Дальнейшая эксплуатация поля до окончания агротехнических работ не рекомендуется", – говорится в сообщении.
В настоящий момент руководство "Динамо" должно определить место проведения матча со "Спартаком". Встреча 19-го тура чемпионата России запланирована на 10 марта. Матч со "Спартаком" должен был стать первым для "Динамо" на арене в Петровском парке.
Москва входит в число мировых лидеров по числу стадионов, приспособленных для международных соревнований по разным видам спорта. В городе активно строятся и физкультурно-оздоровительные комплексы, различные площадки и спортшколы, в которых могут заниматься горожане. За последние 7,5 года в Москве стало в два раза больше ФОКов, в этом году появится еще 14 новых объектов.
За последние три года в столице построили или полностью реконструировали три новых стадиона – "Спартак", ЦСКА и Большую спортивную арену "Лужников". Все они имеют хорошую транспортную доступность: рядом есть станции метро или МЦК. А около реконструируемого стадиона "Динамо" открыли еще одну станцию подземки – "Петровский парк" Большой кольцевой линии.
Ранее сообщалось, что полностью реконструкция стадиона "Динамо" завершится в апреле, а к лету будет благоустроена территория вокруг. На обновленной арене разместятся открытая футбольная арена и малая многофункциональная для проведения соревнований по хоккею, баскетболу и другим видам спорта. "Динамо" будет вмещать 26 тысяч зрителей.
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