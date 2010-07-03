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21:15

"Спартак" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

спорт

21:15

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

"Спартак" обыграл "Динамо" в московском дерби в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу. Матч проходил в подмосковных Химках и завершился со счетом 1:0 в пользу игроков "Спартака".

На 16-й минуте встречи, после розыгрыша штрафного, единственный гол забил защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия. Это и определило исход матча.

Для футболистов "Спартака" сегодняшняя победа стала первой в официальных матчах с начала года.

Первоначально матч между "Динамо" и "Спартаком" должен был пройти на стадионе в Петровском парке. Однако после проверки РПЛ газон арены был признан травмоопасным. Тогда приняли решение провести встречу на другом стадионе.

спорт

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