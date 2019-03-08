Российские клубы проиграли в Лиге Европы. Но шансы на четвертьфинал есть

В четверг прошли первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. "Зенит" на своем поле принимал "Вильярреал", "Краснодар" на выезде играл с "Валенсией". Спортивный обозреватель портала Москва 24 – о том, как прошли эти игры и чего ждать в ответных поединках.

Александр Демьянчук/ТАСС

У "Зенита" особое отношение к "Вильярреалу". Именно с прохода этой команды в Кубке УЕФА (правопреемницей этого турнира является Лига Европы) в сезоне 2007/2008 начался триумфальный путь сине-бело-голубых в турнире, закончившийся победой не только в Кубке УЕФА, но и Суперкубке над "Манчестер Юнайтед".

Однако та серия уже в далеком прошлом. От прежних "Зенита" и "Вильярреала" остались лишь Александр Анюков, которому не нашлось места в заявке, и оказавшийся в запасе Санти Касорла, вышедший в самой концовке матча. Поэтому искать какие-то закономерности в отношениях между клубами, сравнивая нынешний футбол с матчами 2008 года, было бы не совсем правильно.

Первые полчаса игры на "Зенит Арене" прошли без каких-либо серьезных моментов. Однако затем начался крайне насыщенный отрезок. Сначала на 29-й минуте невероятно опасная ситуация возникла у хозяев поля. "Зенит" поймал "Вильярреал" на ошибке и организовал контратаку. В результате Сердар Азмун убежал с центра поля один на один, но не смог переиграть голкипера.

И тут же испанцы заработали угловой, который стал голевым. Пабло Форнальс разыграл стандарт с Самуэлем Чуквезе, а тот навесил в штрафную. За мяч зацепился Альваро Гонсалес, скинул снаряд на Висенте Иборру, и десятый номер "Вильярреала" отправил мяч в ворота "Зенита".

Александр Демьянчук/ТАСС

Тем не менее, хозяевам понадобилось всего две минуты на что, чтобы сравнять счет, причем довольно курьезным способом. "Зенит" организовал контратаку, Артем Дзюба пробил по воротам, но голкипер испанского клуба парировал удар. Рядом остался Азмун, который вроде бы находился в очевидном офсайде. Он стал показывать арбитру, что в момент удара Дзюбы снаряд пересек линию ворот.

Но мяч все еще находился в игре, отскочил к Азмуну, и тот почти рефлекторно подправил его в ворота. Игроки "Вильярреала" тут же начали апеллировать к судье, утверждая, что иранец был вне игры. Однако выяснилось, что мяч был забит по всем правилам. Дело в том, что Альваро Гонсалес, который опекал Дзюбу в ситуации с первым ударом, задержался за лицевой линией. Но так как он не получил травму, не был заменен и все еще оставался непосредственным участником матча, офсайд не зафиксировали.

Во втором тайме у "Зенита" так и не получилось создать преимущество в счете. Зато это смогли сделать испанцы. Сначала гол Херара Морено после провала в обороне "Зенита" вывел "Вильярреал" вперед, а затем Мануэль Морланес мощным дальним ударом забил третий мяч. Можно сказать, что после перерыва испанская команда полностью контролировала игру и обеспечила себе комфортный счет для домашней встречи.

Тем не менее у петербургского клуба все еще есть шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы. Команда Сергея Семака уже не раз по ходу этого розыгрыша ЛЕ уступала своим соперникам в первом матче, однако реабилитировалась в ответном поединке. Вспомнить хотя бы противостояние "Зенита" и "Фенербахче". Другое дело, что там речь шла о поражении в гостях, а здесь сине-бело-голубые уступили дома. И получится ли совершить камбэк в чужих стенах – большой вопрос.

Biel/Alino/EPA/TASS

Что касается "Краснодара", то у него ситуация гораздо более выгодная. Подопечные Мурада Мусаева уступили "Валенсии" со счетом 1:2, тем самым оставив себе хорошие шансы для выхода в следующий раунд. Матч в Испании складывался не слишком удачно, поэтому результат первой игры можно назвать более чем удовлетворительным.

"Краснодар" довольно быстро пропустил: уже спустя треть игры "быки" проигрывали со счетом 0:2. На 12-й минуте "Валенсия" организовала контратаку. Кевин Гамейро отдал пас на Родриго и тот нанес плотный дальний удар по воротам Матвея Сафонова. Спустя еще 12-й минут Родриго оформил дубль. Антонио Латорре прорвался по флангу, прострелил и форвард "Валенсии" замкнул эту передачу.

Несмотря на это, "Краснодар" вернулся в игру. Во втором тайме "быки" стали больше и удачнее атаковать. В конце концов это вылилось в гол Виктора Классона. На 64-й минуте после передачи Юрия Газинского швед устроил забег в штрафную хозяев, смог оторваться от защитника "Валенсии", а затем переиграть вратаря "летучих мышей".

Однако на большее "Краснодар" не хватило. Возможно, они припасли свои моменты на ответный матч. Для того, чтобы выйти в следующую стадию, "быкам" достаточно забить один гол и не пропустить. Задача более чем выполнимая. Но справится ли с ней команда Мурада Мусаева, увидим через неделю.

Тимур Фехретдинов