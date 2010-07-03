Пенальти на 90-й минуте позволил "МЮ" пройти ПСЖ в Лиге чемпионов

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Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" победил французский "Пари Сен-Жермен" в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча в Париже завершилась со счетом 3:1. Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния "МЮ" вышел в следующий раунд турнира.

В составе "красных дьяволов" дублем отметился Ромелу Лукаку (2; 30), у ПСЖ отличился Хуан Бернат (12). На 90-й минуте встречи главный судья матча Дамир Скомина при помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначил пенальти, который реализовал Маркус Рэшфорд.

В первом матче 12 февраля в Манчестере ПСЖ одержал победу со счетом 2:0. Англйиский клуб прошел в следующую стадию турнира, благодаря правилу выездного гола. При ничейном результате (3:3) оно дает преимущество команде, забившей большее количество мячей в гостевых встречах.

"Юнайтед" стал первым клубом, прошедшим в следующий раунд плей-офф ЛЧ после домашнего поражения в первой встрече со счетом 0:2. ПСЖ является первым клубом в истории еврокубка, который вылетел из плей-офф после победы в первом матче на выезде со счетом 2:0.

Соперник "Манчестер Юнайтед" по 1/4 финала определится в результате жеребьевки 15 марта. Днем ранее амстердамский "Аякс" а гостях разгромил мадридский "Реал" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и также по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал турнира.