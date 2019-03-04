Новые правила в футболе: какие изменения ждут самый популярный вид спорта

На прошедших выходных в Абердине прошло ежегодное собрание Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ). На этой конференции были внесены некоторые изменения в правила футбола, которые вступят в силу 1 июня 2019 года. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает о том, какие перемены ждут футбольный мир.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Игра рукой в чужой штрафной

Одно из ключевых изменений затронуло определение игры рукой в чужой штрафной. Теперь судья не будет засчитывать любой мяч, забитый игроком, коснувшимся мяча рукой или предплечьем, даже если это произошло непредумышленно или случайно. То же самое относится и к футболисту, который создал себе преимущество в атаке с помощью касания рукой или предплечьем, в результате чего потом был забит гол.

Изменения не затрагивают игру рукой в собственной штрафной, поэтому эта поправка выглядит логичной и не вызывает особых вопросов. Случайные попадания в руку у атакующих игроков происходят не так часто, но все же бывают. Наглядный пример – первый гол нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Ривер Плейта" в финале клубного чемпионата мира в 2015 году.

Видео: YouTube/FIFATV

Попадание в судью

Если раньше после того, как в арбитра угодил снаряд, игра продолжалась (даже если это приводило к резко появившемуся преимуществу другой команды), то теперь судья даст свисток и назначит спорный мяч.

Атакующие игроки в "стенке" соперника

Теперь игрокам атакующей команды запретят вставать в "стенку" соперника. Раньше это делалось, чтобы ухудшить обзор ситуации для вратаря или чтобы во время удара помешать защитнику: отодвинуть его для создания пространства между игроками противоположной команды или просто отвлечь от удара. Для примера можно взять этот гол Феликса Клауса в ворота дортмундской "Боруссии".

После изменений в правилах атакующие игроки должны будут держаться на расстоянии метра от "стенки" противника. При этом им не запрещается выстроить собственную "стенку". Интересно, на какие хитрости будут идти тренеры и игроки команд, чтобы осложнить жизнь сопернику, после введения этого правила.

Видео: YouTube/[URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=ZBBSkdEb84M&feature=youtu.be]HANNOVER 96

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Розыгрыш мяча вратарем

По старым правилам голкипер при ударе от ворот обязан выбить мяч из штрафной прежде, чем его коснется кто-либо из полевых игроков. Поправки позволят разыграть мяч в пределах штрафной. Проще говоря, вратарь сможет отдать пас защитнику вместо того, чтобы выбивать снаряд в поле.

Уход замененного или удаленного игрока с поля

Даже те, кто не слишком знаком с футболом, знают о классической уловке команды, которую устраивает текущий счет. А именно о затягивании времени с помощью замены. Этот прием любят использовать в самые последние минуты (а иногда и секунды) матча для того, чтобы полностью сбить темп игры и вдобавок позлить соперника.

Особо умные тренеры в таком случае выбирают для замены футболиста с противоположного от скамейки запасных фланга и желательно с удаленной позиции. Сами игроки тоже не торопятся уходить с поля, полностью понимая ситуацию. Однако не всегда этот трюк может закончиться хорошо. Идеальный пример, хоть и очень давний, но зато очень показательный – удаление Валерия Карпина, тогда еще игрока "Реал Сосьедада".

Дабы избежать таких уловок, Международный совет футбольных ассоциаций решил внести изменение в правила. Теперь футболист должен будет покинуть поле через линию, к которой в данный момент он находится ближе всего. А значит тренерам придется искать другие лазейки для того, чтобы сохранить счет неизменным.

Видео: YouTube/Football Video



Одна нога на линии при пенальти

Международный совет решил упростить жизнь вратарям и изменить правила исполнения пенальти. Во время одиннадцатиметрового голкиперу не придется железно стоять на линии ворот вплоть до момента удара. Достаточно будет того, чтобы на "ленточке" находилась хотя бы одна нога вратаря.

Карточки для тренеров

Удаление тренера с поля – явление в футболе не такое редкое. Из ярких случаев вспоминается прошлогодний матч "Атлетико" и "Арсенала", где наставника испанского клуба Диего Симеоне попросили покинуть поле. Аргентинец позволил себе несколько экспрессивных и нелестных высказываний в адрес арбитра, и судья показал тренеру на выход.

Чтобы охладить пыл излишне эмоциональных тренеров, а также избежать долгих препираний наставников команд и резервных рефери, футбольные функционеры решили, что судьи будут показывать тренерам желтые и красные карточки.

Видео: YouTube/Mstf Skills HD

Тимур Фехретдинов