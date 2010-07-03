Футболисты "Аякса" разгромили "Реал" в Лиге чемпионов

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Голландский футбольный клуб "Аякс" разгромил испанский "Реал" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал турнира.

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 4:1. В первой игре в Амстердаме победу праздновал "Реала" (2:1), передает "Комсомольская правда".

У "Аякса" забитыми мячами отметились Хаким Зийех, Давид Нерес, Душан Тадич и Лассе Шене. Ответный мяч провел Марко Асенсио.

"Реал" впервые не смог преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов с сезона–2009/10. Мадридский клуб выигрывал Лигу чемпионов последние три года.

"Аякс" играет в плей-офф турнира впервые с сезона–2005/06. Соперник голландцев по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки 15 марта.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии установили скульптуру, посвященную бывшему футболисту "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Дэвиду Бекхэму.