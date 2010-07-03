В США установили памятник Дэвиду Бекхэму

Фото: ТАСС/AP/Ringo H.W. Chiu

В Калифорнии установили скульптуру, посвященную футболисту Дэвиду Роберту Джозефу Бекхэму. Монумент расположен у главного входа на стадион "Лос-Анджелес Гэлакси".

В церемонии открытия принял участие сам футболист и его супруга Виктория. "Я очень благодарен MLS за то, что поверили в меня, за честь играть в этой великолепной лиге, в этой великолепной команде", – цитирует ТАСС 43-летнего англичанина.

Бекхэм – первый футболист, заключивший контракт с клубом MLS по правилу "назначенного игрока".

Звезда мирового футбола родился 2 мая 1975 года в Лейтонстоуне, в восточном Лондоне (Великобритания). В 1991 году подписал контракт с клубом "Манчестер Юнайтед". В 1996 году Бекхэм впервые сыграл за основную сборную Англии. В составе мадридского "Реала" Дэвид Бекхэм в сезоне 2006/2007 выиграл чемпионат Испании.

Летом 2007 года перешел в американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси". За шесть сезонов в "Лос-Анджелесе" Бекхэм он сыграл 98 матчей, забил 18 голов и отдал 40 результативных передач. Он трижды участвовал в Матче всех звезд лиги. Вместе с "Гэлакси" Бехкэм выиграл чемпионат США в 2011 году, а также дошел до финала турнира в 2012 году. В конце ноября 2012 года Дэвид Бекхэм объявил о том, что покидает американскую команду. С момента подписания англичанином контракта с "Гэлакси" популярность традиционного футбола в США значительно возросла.