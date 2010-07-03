Трахтенберг покинул "Спартак" из-за "Фантастических тварей"

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Директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба "Спартак" Леонид Трахтенберг покинул пост.

"Я озвучил свое решение, дал понять об этом клубу", – сказал Трахтенберг в эфире телеканала "Матч ТВ". Он объяснил решение появлением на сайте красно-белых публикации, содержавшей негативный комментарий в адрес фанатов.

27 февраля там появилась заметка, в которой содержалась критика организаторов акции, расклеивших в Москве стикеры с руководством клуба и некоторыми игроками в образе из фильма "Фантастические твари".

Позднее пресс-служба заявила, что текст был опубликован неизвестным лицом, получившим доступ к администрированию сайта.

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Исполнять обязанности директора департамента будет Филипп Папенков. В октябре 2018 года он также стал участником конфликта с болельщиками клуба.

После переноса матча "Спартак" – "Енисей" в Тюмень Папенков в Twitter написал, что купленные фанатами авиабилеты в Красноярск – это "частные проблемы". Позже он удалил твит и извинился.

Трахтенберг занимал пост директора департамента с июля 2016 года. Ранее он уже работал в "Спартаке", а также был пресс-атташе сборной СССР по хоккею, пресс-атташе сборной России по футболу и ФК "Ростов".

В январе комитет по этике Российского футбольного союзп (РФС) оштрафовал на 20 тысяч рублей главу пресс-службы "Спартака" за пост в Twitter, где темнокожих игроков назвали "шоколадками".