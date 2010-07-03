Фанаты "Спартака" устроили драку на трибуне во время матча КХЛ

Болельщики "Спартака" устроили драку во время матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургской СКА, сообщает ТАСС.

Матч между командами проходит на "ЦСКА-Арене" в Москве. Драка произошла на фанатской трибуне "Спартака" во втором периоде при счете 4:1 в пользу петербургского клуба.

Урегулировать ситуацию удалось после вмешательства службы безопасности стадиона и сотрудников правоохранительных органов.

После первых двух матчей, прошедших в Санкт-Петербурге, "Спартак" ведет в серии со счетом 2:0. Столичный клуб одержал две выездных победы – 0:2 и 2:3.