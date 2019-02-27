ФК "Спартак" проведет внутреннее расследование после оскорбительной публикации на сайте

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"Спартак" объяснил появление на своем сайте оскорбительной статьи о фанатах. Публикацию разместил неизвестный, который получил доступ к администрированию незаконно, сообщает пресс-служба клуба. Руководство "Спартака" пообещало провести внутреннее расследование.

"Сайт неизменно публиковал и будет публиковать исключительно мнения профессиональных журналистов", – подчеркнули в пресс-службе клуба. "Сегодняшний текст был опубликован неизвестным, получившим доступ к администрированию сайта. Ведется внутреннее расследование", – сказано в сообщении ФК "Спартак".

Представители клуба также извинились перед болельщиками за появление публикации, которая могла их задеть.

Ранее СМИ сообщили, что в столице фанаты "Спартака" расклеили афиши фильма "Фантастические твари" с изображениями руководителей и игроков футбольного клуба. Затем на клубном сайте появился текст с критикой этой акции болельщиков. Час спустя он был удален.