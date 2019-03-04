Возвращение российской премьер-лиги: как "Спартак" сыграл с "Краснодаром"

Российская премьер-лига вернулась с зимнего перерыва. Центральным матчем 18-го тура стал поединок "Спартака" и "Краснодара" – двух команд из пятерки сильнейших на данный момент. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает о том, как прошла игра и кто из команд был ближе к победе.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

С первых минут "Спартак" включил жесткий прессинг и задал высокий темп игры. В результате большую часть первой пятнадцатиминутки "Краснодару" пришлось провести на своей половине поля. Лишь изредка "быки" вылезали в атаку, и одна из таких атак привела к голу. Правда, в ворота самого "Краснодара".

На 14-й минуте Юрий Газинский сделал неудачный навес в штрафную "Спартака", защитник "красно-белых" прервал эту передачу. Мяч оказался у Айртона, и бразилец, сделал четкий заброс вперед, где уже выходил один на один Зе Луиш. Кабовердийский нападающий оторвался от защитника "Краснодара" и спокойно переиграл вратаря гостей, отправив мяч в угол.

Однако "быки" достаточно быстро ответили. На 25-й минуте Кристиан Рамирес разогнал атаку по левому флангу и отдал пас вразрез. Виктор Классон пропустил передачу, оттянув на себя защитника "Спартака", а набегавший Маурисио Перейра получил пространство и возможность для удара. Айртон пытался помешать пробить, но уругвайский полузащитник успел сориентироваться и послал мяч мимо голкипера "красно-белых".

После забитого мяча инициатива почти полностью перешла к "Краснодару". В конце первого тайма "быки" имели возможность выйти вперед. Гости отобрали мяч в центре поля, Виктор Классон устроил забег до штрафной, обыграл нескольких защитников и пробил по воротам. Снаряд угодил в штангу и отскочил в поле. Однако оказавшийся первым на добивании Вандерсон находился в офсайде, и гол не был засчитан.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Во втором тайме преимущество также сохранилось за гостями. Подопечные Мурада Мусаева играли более организованно и старались извлечь пользу из каждой потенциально опасной ситуации. "Спартак" пытался не отставать, периодически создавая остроту на чужой половине поля. Особенно это начало получаться после выхода Георгия Мелкадзе. Однако самый опасный момент в концовке все равно случился именно у "Краснодара".

На 89-й минуте защитник "красно-белых" ошибся рядом с собственной штрафной, срезав мяч на Газинского. Восьмой номер "Краснодара" попытался навесить, однако Александр Селихов выпрыгнул и перехватил передачу. Тем не менее, подбор остался за "быками". Краснодарцы быстро разыграли мяч перед штрафной, Сергей Петров зарядил в дальний угол, но снаряд поцеловал штангу и вылетел в поле – на Юрия Газинского, который оказался "вне игры".

Финальный отрезок матча гостям подпортило и совсем необязательное удаление. Уже по истечении третьей дополнительной минуты "Спартак" попытался убежать в атаку. Но Александр Мартынович срубил на подходах к штрафной Лоренсо Мельгарехо и получил второй "горчичник". Хозяева заработали опасный стандарт, но голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов спокойно забрал мяч после удара Дениса Глушакова.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Несмотря на равенство во владении мячом и в целом равную игру, "быки" имели чуть больше голевых моментов и вообще были гораздо ближе ко второму забитому голу. Подвела реализация и банальное невезение. Команда Мурада Мусаева продемонстрировала чемпионские замашки хотя бы в том, что в конце встречи ясно дала понять – ее не устраивает гостевая ничья. Хотя по идее это то, что должны были показывать "красно-белые".

Домашняя победа в матче с "Краснодаром" позволила бы "Спартаку" выйти на чистое третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Однако команда Олега Кононова упустила шанс обойти в гонке за медали московских "армейцев". И теперь "красно-белым" стоит лишь надеяться на очередную осечку ЦСКА. Аналогичную поражению против тульского "Арсенала". Но не факт, что даже этой осечки хватит для того, чтобы попасть в тройку.

Тимур Фехретдинов