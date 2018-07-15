День взятия Хорватии: Франция – победитель чемпионата мира по футболу

В воскресенье состоялся решающий матч чемпионата мира по футболу. В финале сборная Франции одолела команду Хорватии. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает про самую главную игру этого ЧМ и подводит итоги всего мундиаля.

Фото: AP/Matthias Schrader

Первые 15 минут финального матча были довольно скучными: равная борьба без опасных моментов, соперники будто боялись друг друга, боялись сделать что-то фатальное и непоправимое. И если хорваты хотя бы нанесли несколько неточных ударов по воротам Уго Льориса, то Даниэль Субашич и вовсе был все это время без работы. Ничто не предвещало обилия голов. Однако дальше оказалось гораздо интереснее.

На 18-й минуте Марцело Брозович сбил Антуана Гризманна возле штрафной. Нападающий "Атлетико" сам же подал стандарт. Первым на мяче оказался Марио Манджукич, который попытался выбить снаряд, но лишь срезал мяч в свои ворота. Хорваты таким образом пропустили первыми в каждом матче стадии плей-офф. А Манджукич при этом стал единственным в истории игроком, забившим в финале ЧМ автогол.

Тем не менее, команда Златко Далича по уже сложившейся традиции смогла отыграться. На 27-й минуте Иван Перишич убежал в контратаку, и Н’Голо Канте пришлось сфолить. Лука Модрич разыграл стандарт, навесив в штрафную. Череда пасов закончилась тем, что мяч оказался у Перишича. Игрок "Интера" на замахе убрал Канте и мощно пробил в дальний угол. Уго Льорис оказался бессилен.

Переломный момент случился на 34-й минуте. После навеса Гризманна в штрафную хорватов Самюэль Умтити пытался прострелить в центр. Мяч угодил в руку Перишича, однако судья не сразу назначил пенальти. Арбитр долго совещался с бригадой видеорефери, а затем решил сам посмотреть повтор. И все же указал на точку. Одиннадцатиметровый без проблем реализовал Антуан Гризманн, разведя по углам вратаря и мяч.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Во втором тайме хорваты вновь попытались сравнять счет. Перишич и Ребич пытались обострить игру на флангах, а Манджукич продолжал цепляться за каждый мяч. Но это не помогло. А затем французы забили третий и практически убили интригу в этой игре. На 58-й минуте Килиан Мбаппе прорвался по флангу и прострелил в штрафную. Там за мяч смог побороться Гризманн, который отдал передачу на Поля Погба. Первый удар полузащитника "Манчестер Юнайтед" угодил в Деяна Ловрена, а второй – точно в дальний угол.

На 64-й минуте счет стал разгромным. Люка Эрнандес устроил забег до штрафной и отдал пас в центр на Мбаппе. Игрок "ПСЖ" мощно ударил в нижний угол – Субашич даже не успел среагировать. Но Уго Льорис смог сохранить надежду сборной Хорватии. На 68-й французский голкипер у своих ворот попытался переиграть набегавшего на мяч Манджукича. Марио оказался хитрее, и в итоге забил не только за французов, но и французам.

Правда, на большее хорватов так и не хватило. Вышедшие на поле Андрей Крамарич и Марко Пьяца хоть и усилили игру, но так и не смогли довести атаку до гола. В течение 10-15 минут подопечные Далича основательно насели на ворота "трехцветных", оказываясь первыми на каждом подборе. Но сборная Франции настолько грамотно держала оборону, что не допустила больше ни единой ошибки, которая могла бы привести к голу в их ворота.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Спустя двадцать лет французы вновь стали чемпионами мира. В далеком 1998 году к заветному кубку команду привел капитан сборной Дидье Дешам. В 2018 году это сделал он же – уже в качестве тренера. Двадцать лет назад родилась и главная звезда нынешнего состава "трехцветных" – Килиан Мбаппе. Нападающий, который получил по итогам турнира награду лучшему молодому игроку мундиаля, еще заставит говорить о себе. И в ближайшее десятилетие поможет выиграть не один трофей как сборной Франции, так и "ПСЖ".

Этот чемпионат мира запомнится нам как один из самых ярких за всю историю. Запомнится благодаря фантастическому результату сборной России, дошедшей до четвертьфинала и проигравшей по пенальти будущему вице-чемпиону мира. Запомнится интригой и поражением главных фаворитов ЧМ – Бразилии, Германии, Испании и Аргентины. А также самым результативным финалом с 1966 года.

Сейчас, пожалуй, трудно осмыслить, насколько важное событие мы пережили за прошедший месяц. Но наверняка сквозь годы (а может, и десятилетия) еще не раз будут всплывать в памяти моменты этого чемпионата и этого финала. Как наши родители и бабушки с дедушками вспоминают Олимпиаду-80. И как мы сами – Игры в Сочи 2014 года. Также и мы будем снова и снова переживать в себе то грандиозное открытие – матч России и Саудовской Аравии со счетом 5:0. И грандиозный финал с дождем над "Лужниками".

Тимур Фехретдинов