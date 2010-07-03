Сборная России победила футболистов из Сан-Марино

Сборная Россия одержала победу над командой из Сан-Марино в рамках отборочного турнира к ЧЕ-2020. Матч, который проходил на "Мордовия-Арене" в Саранске, завершился со счетом 9:0.
Сборная России занимает второе место в группе I. Команда стартовала в отборочном турнире Евро-2020 с поражения от Бельгии (1:3) и разгромной победы над Казахстаном (4:0). Игра с командой Кипра намечена на 11 июня, она пройдет в Нижнем Новгороде.
Национальная команда Сан-Марино оба своих матча проиграла – Кипру (0:5) и Шотландии (0:2). Прямые путевки на чемпионат Европы получат команды, занявшие первые два места в своих группах. Лучшие из команд, занявших третьи места, поборются за оставшиеся четыре места на турнире. В группе сборная Сан-Марино идет на последнем месте.
Чемпионат Европы 2020 года станет первым, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов в 12 странах. Одним из городов – хозяев турнира станет Санкт-Петербург, где пройдут три матча группового этапа и четвертьфинал.
Владимир Путин подписал закон о въезде в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз. Въезд будет возможен без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров UEFA – на основании обыкновенных гуманитарных виз.
Ранее сообщалось, что для болельщиков будет доступно 2,5 миллиона билетов. Минимальная стоимость билетов на матчи в Санкт-Петербурге составит 50 евро.
Финальная игра состоится в Лондоне. В 945 евро обойдется самый дорогой билет на нее, дешевле всего будет приобрести билет за 95 евро.
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