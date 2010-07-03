Сборная России поднялась в рейтинге FIFA

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Сборная России поднялась на четыре позиции и расположилась на 46-м месте.

Первое место в рейтинге занимает сборная Бельгии. Далее следуют действующие чемпионы мира французы. Тройку замыкает бразильская команда.

Также в десятку попали сборные Англии, Хорватии, Уругвая, Португалии, Швейцарии, Испании и Дании.

Сборная России в 2019 году провела два официальных матча. Российские футболисты в отборе Евро-2020 проиграли бельгийцам (3:1) и разгромили команду Казахстана (0:4), уточняет ИА "НСН".

В следующий раз сборная России выйдет на поле в июне текущего года. 8 числа россияне сыграют с Сан-Марино, а 11-го – с Кипром.

