Сборная России проиграла Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020

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Футболисты российской сборной уступили команде Бельгии в первом туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, передает РИА Новости.

Прошедшая в Брюсселе встреча группы I завершилась со счетом 3:1. В составе бельгийцев дублем отметился Эден Азар, еще один мяч на счету Юри Тилеманса.

Среди россиян отличился Денис Черышев. На 90-й минуте с поля был удален полузащитник сборной России Александр Головин, получивший вторую желтую карточку.

Во втором туре квалификации российская команда встретится с командой Казахстана. Сборная Бельгии сыграет в гостях с киприотами. Оба матча состоятся 24 марта.